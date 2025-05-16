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Стало відомо, коли виступить Україна у гранд-фіналі Євробачення-2025

Стало відомо, коли виступить Україна у гранд-фіналі Євробачення-2025

Український гурт Ziferblat, який цього року представляє Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025, виступить сьомими у фіналі. Це вважається доволі вигідною позицією, адже глядачі ще зберігають увагу, але перша "хвиля забуття" вже позаду.

Фінальний склад учасників визначився після двох півфіналів, які пройшли 13 та 15 травня. За їх результатами 20 країн пройшли у гранд-фінал, де змагатимуться з учасниками від так званої "Великої п’ятірки" (Франція, Італія, Німеччина, Іспанія та Велика Британія), а також країни-господарки конкурсу — Швейцарії.

Гранд-фінал Євробачення-2025 пройде в суботу, 17 травня. Очікується насичене шоу, виступи зіркових гостей та інтрига до останнього голосу. Україна традиційно входить до числа фаворитів серед глядачів у Європі.
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