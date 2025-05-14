Пільги скасовуються:ЄС готує Україну до жорстких умов після 6 червня

Європейський Союз готується вже з 6 червня 2025 року частково повернути тарифи на імпорт українських товарів, які були скасовані у 2022 році в межах тимчасової безмитної торгівлі.

Після повномасштабного вторгнення РФ ЄС ухвалив спеціальні торговельні преференції, які дозволили українському бізнесу експортувати товари до країн блоку без мит і квот. Ці преференції були частиною економічної підтримки України у воєнний час і мали термін дії до 6 червня 2025 року. Тепер їх планують замінити так званими "перехідними заходами", які включатимуть обмеження на деякі види аграрної продукції — насамперед зерно, цукор, птицю та яйця, повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на джерела у Брюсселі..

Чому ЄС змінює політику

Рішення обумовлене внутрішнім політичним тиском з боку кількох держав-членів, особливо Польщі, яка очолила кампанію на захист фермерів ЄС, що скаржилися на конкуренцію з боку української продукції. Ця ініціатива вже викликала напругу в українсько-польських відносинах і, за оцінкою FT, може стати «поганим сигналом» для України в момент, коли вона потребує найбільшої підтримки.

Наслідки для України

За оцінками українського уряду, повернення до довоєнних умов торгівлі з митами та квотами може зменшити щорічні доходи українських експортерів на приблизно €3,5 мільярда. Це особливо вразить аграрний сектор, який залишається критично важливим для української економіки під час війни.

Рішення ЄС частково повернути торговельні бар’єри може серйозно вдарити по українському експорту, особливо в аграрному секторі. Воно також може стати викликом для відносин Києва з ключовими європейськими партнерами. На фоні триваючої війни та економічних труднощів, така зміна торговельної політики з боку ЄС виглядає суперечливою — особливо з огляду на політичну та фінансову підтримку, яку Захід декларує щодо України.