Директорку школи на Київщині звільнили через спілкування російською мовою

У Київській області звільнили директорку однієї зі шкіл через використання недержавної мови під час виконання службових обов’язків. Це рішення було ухвалене після звернення батьків, які поскаржилися на ігнорування керівником закладу норм мовної політики.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик на своїй сторінці у Facebook. За її словами, до неї надійшло колективне звернення від батьків учнів, серед яких є військовослужбовці. Батьки повідомили, що директорка школи постійно використовує російську мову на роботі, незважаючи на зауваження, аргументуючи це "зручністю".

Батьки наголосили, що таке спілкування порушує мовні норми, особливо під час взаємодії з учнями та на шкільних заходах. Як доказ своїх слів, вони надали відеозаписи, які підтверджують використання директоркою недержавної мови.

Для перевірки викладених фактів, освітнім омбудсменом було направлено запит до засновника закладу освіти з метою підтвердження рівня володіння директоркою державною мовою та дотримання нею статутних вимог щодо її використання в освітньому процесі. Також було направлено звернення до Уповноваженого із захисту державної мови.

Згідно з інформацією органу управління освіти, заклад перейшов до його підпорядкування у січні 2021 року. Тоді директорці було рекомендовано підтвердити свій рівень володіння державною мовою. Однак, станом на квітень 2025 року, відповідний сертифікат так і не був наданий. Ця обставина стала підставою для визнання її нездатною виконувати свої посадові обов’язки, що призвело до звільнення.

Нагадаємо, що відповідно до статті 10 Конституції України, українська мова є державною. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зобов’язує обов’язкове використання державної мови в освітній сфері для забезпечення ефективної комунікації та функціонування освітнього процесу.