Окупанти безпрецедентно наростили виробництво танків, артилерії, вибухівки, БпЛА та авіації - The Economist

Росія замінює війська, танки та боєприпаси "безпрецедентними темпами". Цього року її заводи випустять 1500 танків, 3000 бронетехніки, 250 000 снарядів на місяць.

Про це пише видання The Economist.

У поле зору The Economis потрапив Омський танковий завод. Він один із найбільших у Росії та цілодобово займається модернізацією старих танків Т-80.

Вдалося встановити, що рівень активності на цьому об'єкті дещо зріс перед 24 лютого 2022 року, а потім – знизився.

Після повномасштабного вторгнення активність на заводі почала різко рости. Із середини 2023 вона залишається особливо високою.

На ще одному із найбільших танкових заводів рашистів "Уралвагонзавод" активність значно зросла у 2024 році, порівняно із 2023.

Такий же "бум" активності зафіксований на Арзамаському заводі, "Курганмашзаводі" і "Мотовілісі", які виготовляють бронетранспортери і бойові машини піхоти.

У The Economist також помітили зростання активності на Єкатеринбурзькому заводі №9, який займається виробництвом стволів для гаубиць та танків, а також виробництві "Новатор", яке виготовляє балістичні ракети "Іскандер" та розташоване поряд.

Така ж ситуація із роботою Волгоградського заводу "Титан-Барикади", який будує пускові установки "Іскандер", та НВО "Сплав" у Тулі – там розробляють ракети "Град", "Ураган" та "Смерч".

Наразі Росія виробляє за рік щонайменше 3 мільйони снарядів. Найбільше цим займається Свердловський завод у Дзержинську. Там, зокрема, виробляють хімікати для артснарядів та КАБів. Обсяги виготовленої продукції на цьому об'єкті значно зросли за останні кілька місяців.

За словами експерта з Бірмінгемського університету Джуліана Купера, масштабували своє виробництво й на підприємстві "Сельмаш" у Кірові. Їхня продукція – корпуси для боєприпасів.

Помітним є зростання виробництва на заводі "Алабуга" в Татарстані. Там займаються виготовленням безпілотників.

Активність зафіксовано також у сусідньому аеропорту Бегішево.

Видання також проаналізувало активність у місті Бійськ. Там розташований завод з виробництва олеуму, який застосовують для виробництва вибухівки.

Також помітне зростання середньодобового руху транспорту між спальними зонами та районами з хімічними заводами. У 2023 році йдеться про 19%. Також на 32% збільшився час перебування працівників (2 та 3 змін) на одному місці.

Аналітики також звернулися до застосунку Strava. Він продемонстрував, що з'явилися нові групи людей, які займаються бігом та їздою на велосипеді поблизу заводів. Це може свідчити про те, що у райони, де вони розташовані, прибули нові працівники. До того вартість оренди житла за рік зростає на 21%.

Нагадаємо, раніше The Economist повідомив, що московити виготовляють боєприпаси з надзвичайною швидкістю - понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101.