СБУ зірвала замах на поліціянтів, який готували російські спецслужби

На Рівненщині СБУ спільно з Нацполіцією викрила та затримала двох юнаків, які, за вказівкою російських спецслужб, намагалися підірвати слідчо-оперативну групу, заманивши її в пастку з вибухівками. Молодики виконували інструкції російської воєнної розвідки та отримали технічне спорядження для теракту через закладку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Повідомлення про нібито знайдене тіло в закинутій недобудові надійшло до поліції близько 19:30. На місці виклику правоохоронці справді виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Однак головна небезпека чекала на другому поверсі. Під час огляду приміщення поліцейські почули характерне клацання – спрацював запал до гранат. Завдяки блискавичній реакції правоохоронці встигли відійти, перш ніж стався вибух. Ніхто не постраждав.

Згодом вибухотехніки виявили ще один саморобний вибуховий пристрій, який не спрацював. Обидва вибухові пристрої виготовили з бойових гранат, саморізів, телефонів та оснастили дистанційною активацією. Також встановили камери з віддаленим доступом і датчики руху, що дозволяло російському куратору стежити за ситуацією.

Підозрюваних – двоє 18-річних жителів Рівного – затримали за місцями проживання.

За версією слідства, юнаки погодились виконати завдання, побачивши пропозицію швидкого заробітку в Telegram-каналі. Їм обіцяли перерахувати 2 000 доларів США на криптогаманець, але ці кошти так і не надійшли.

СБУ повідомила затриманим про підозру у вчиненні теракту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Суд обрав для них запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до підготовки теракту.