Підприємницький баланс в Україні знову пішов у мінус

За перші чотири місяці 2025 року в Україні припинили діяльність майже 120 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) , тоді як відкрилися близько 82 тисяч нових . Таким чином, на кожен новостворений бізнес припадає 1,5 закритих — це вже другий випадок з початку повномасштабної війни, коли спостерігається негативна динаміка реєстрацій.

Для порівняння: у 2024 році ситуація була протилежною — тоді за аналогічний період на 7 166 ФОП більше відкрилися, ніж закрилися.

Що відбувається з підприємництвом у 2025 році

Голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев пояснив, що хвиля закриттів на початку року здебільшого не пов’язана з економічною кризою чи масовими банкрутствами. Причина — у відновленні з 1 січня 2025 року довоєнних правил сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску) для ФОП 1-ї та 2-ї груп.

Тепер підприємці, незалежно від того, здійснюють діяльність чи ні, мають сплачувати ЄСВ у розмірі 800 грн на місяць (виходячи з мінімальної зарплати). Багато ФОПів, які фактично не працювали, вирішили закритися, аби уникнути податкових зобов’язань.

«Закривались непрацюючі ФОП, яким відновили обов’язок сплачувати податки. Але вже з березня ситуація змінилася: кількість нових реєстрацій перевищує кількість закриттів», — зазначив Гетманцев.

Поступова стабілізація

У березні 2025 року було відкрито 20 029 ФОП, а закрилось 18 477. У квітні показники ще кращі: 21 517 нових реєстрацій, що на 3 899 більше, ніж кількість закриттів. Це може свідчити про відновлення активності малого бізнесу після адаптації до нових податкових умов.

Що найчастіше відкривають і де

Найпопулярнішою сферою серед нових ФОП залишається роздрібна торгівля — її обирає приблизно кожен четвертий новий підприємець. За регіонами лідирують: