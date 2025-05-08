Партизани запровадили режим тиші на військових об’єктах Підмосков'я

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію у Московській області, внаслідок якої було пошкоджено трансформаторну підстанцію в населеному пункті Могильці. Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За їхніми даними, це призвело до перебоїв зі зв'язком на низці важливих військових об'єктів, серед яких зенітний ракетний полк, окрема бригада оперативного призначення, військове містечко, військовий слідчий відділ та розподільчий склад компанії, що працює на Міноборони РФ.

"Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами", - звернули увагу в "АТЕШ".