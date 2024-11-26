Блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною лежить у площині внутрішньої політики Польщі, вважає віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Я хочу чітко артикулювати, що це питання лежить у площині внутрішньої політики Польської Республіки. Ми розуміємо, що почалися праймеріз, починається підготовка до президентських виборів у Польщі. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти: якщо є блокування кордону з Україною, отже, очікуються вибори в Польщі", - сказала Стефанішина журналістам у понеділок у Києві.

Віцепрем'єрка наголосила, що Україна була готова до такого розвитку подій.

"Навіть в умовах повного блокування досягли угоди щодо продовження лібералізації транзиту. Найближчими тижнями буде затверджена нова Європейська комісія, і я впевнена, що це рішення буде також ухвалено (недопущення нових блокувань кордону - ІФ-У)", - додала вона.

Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункту пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування було припинено.

Фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.

Наразі пропуск усіх категорій транспортних засобів у цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Водночас один із лідерів страйкувальників Роман Кондров за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським заявив, що припинення блокування польськими фермерами пропускних пунктів на кордоні з Україною тимчасове - акції протесту можуть поновитися в грудні й будуть набагато масштабнішими.