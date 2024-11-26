Головний координатор німецької військової допомоги України, начальник штабу планування у Міноборони Німеччини Крістіан Фрейдінг вважає, що через 5 років РФ, відновивши свої ресурси, може мати достатньо сил, щоб здійснити агресію проти території НАТО.

«Росія в майбутньому, наскільки ми можемо передбачити, буде найбільшою загрозою для Західної Європи, для Європи в цілому. Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і з нашими східними сусідами також», - сказав він під час спілкування з журналістами в Києві.

Фрейдинг підкреслив, що Росія готується до збільшення свого військового потенціалу та своїх збройних сил.

«Ми дуже чітко розуміємо часові рамки. Ми знаємо, що у 2029 році, тобто через п'ять років, російські збройні сили досягнуть певного рівня відновлення, який може дозволити їм здійснити будь-яку агресію проти території НАТО», - заявив генерал-майор.

За його словами, дедалі більше людей серед німецького населення усвідомлюють це. Також Фрейдинг нагадав слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який наголосив, що Путін практично перевів економіку РФ на військові рейки.

«Ми дуже інтенсивно обговорюємо наші оборонні витрати у Німеччині. Я думаю, що це може бути однією з головних тем під час майбутньої виборчої кампанії», - додав він.