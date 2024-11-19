Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати у найближчі дні оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні.

Про це заявив Томас-Грінфілд під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, цитує Укрінформ.

"Ми оголосимо про виділення додаткової допомоги для України у сфері безпеки найближчими днями", - сказала вона.

Томас-Грінфілд також закликала інші країни підтримати Формулу миру, яку просуває українська сторона.

За її словами, українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують.

До того ж, мир в Україні має бути справедливим і стійким та повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України, наголосила вона.

А Росія має бути притягнута до відповідальності за її злочини та порушення Статуту ООН.

Постпред США звернулася із закликом до Китаю, щоби той "припинив розпалювати війну на європейському континенті" та сприяти військовим зусиллям Росії.

Пряма мова Томас-Грінфілд: "І дозвольте мені чітко заявити, коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО".