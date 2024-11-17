Діючі АЕС України вранці в неділю скоротили виробництво електроенергії як запобіжний захід проти масованого комбінованого російського обстрілу, спрямованого на енергетичну інфраструктуру, що ще більше погіршило ядерну безпеку, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Хоча Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС не зазнали прямого впливу і не зупинилися, кілька електричних підстанцій, від яких вони залежать, зазнали додаткових ушкоджень під час ударів... Наразі тільки 2 з 9 діючих реакторів країни виробляють електроенергію на 100% потужності, а один зупинений на технічне обслуговування", - йдеться в його заяві на сайті організації.

Уточнюється, що з дев'яти реакторів трьох АЕС, які працюють наразі, шість знизили потужність у ранкові години - від трохи більше ніж 40% від максимальної потужності до понад 90%. Усі АЕС продовжували отримувати живлення від зовнішнього джерела.

Зазначається, що основні лінії електропередачі від чотирьох підстанцій було відключено.

Гроссі обговорив наслідки російського удару з главою національного регулятора України, і тепер буде вирішуватися питання про необхідність чергового огляду групами МАГАТЕ підстанцій. Глава агентства нагадав, що його співробітники у вересні-жовтні відвідали 7 підстанцій, розташованих за межами АЕС по всій країні, щоб оцінити збитки від нападів у серпні.

Уточнюється, що групи МАГАТЕ, які перебувають на АЕС, чули роботу протиповітряної оборони, а на Хмельницькій АЕС команда агентства почула гучний вибух. На Рівненській АЕС дві лінії електропередачі напругою 330 кВ були недоступні.

"Енергетична інфраструктура країни вкрай вразлива, що безпосередньо впливає на ядерну безпеку. Ми все ще оцінюємо всі масштаби збитків. У цей критичний момент я вкотре наголошую на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки під час конфлікту, зокрема четвертого принципу, який свідчить, що всі ядерні об'єкти повинні отримувати надійне живлення від мережі за межами майданчика", - наголосив Гроссі.