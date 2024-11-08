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Андрій Смирнов, екс-заступник голови Офісу Президента, якого зараз Національне антикорупційне бюро підозрює у незаконному збагаченні, став рекордсменом серед вітчизняних посадовців по перетину кордону з рф.

Про це пише видання Лєнта юа, повідомляє "Знай".

Про це свідчать офіційні відповіді російської фсб на адвокатські запити. Відповідні документи було опубліковано в мережі. 

«Згідно з наявними даними, з початку війни у 2014 році і практично до дня повномасштабного вторгнення Смирнов 22 рази відвідував рф. Ще один «екс», який полюбляв подорожувати на болота, це колишній заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков. Заступник Кубракова за час війни вперше навідався до рф в червні 2015 року, а після цього здійснив ще 18 поїздок до країни, яка щоденно атакує Україну ракетами, вбиваючи мирних жителів», - зазначають розслідувачі. 

Цих поїздок насправді може бути й більше, якщо Смирнов і Васьков скористалися в’їздом до рф через Білорусь. Але оскільки між цими державами немає пунктів пропуску, то й прикордонний контроль не здійснюється. 

До кого їздили ці посадовці та з якими цілями, розповісти можуть тільки вони самі. Але останнім часом журналісти все частіше виявляють у правоохоронців, суддів, держслужбовців та їхніх родичів російськи паспорти.
ForUm

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