Країна-агресор Росія масово встановлює на ударні безпілотники типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу для житлових приміщень. Про це повідомило видання Defense Express.

РФ встановлює боєприпас об'ємного вибуху ТБ БЧ-50 у дрони типу Shahed-136, щоб атакувати українські міста. Цей боєприпас має вагу 52,4 кг та містить 2306 кульок діаметром 9 мм, що надають разом термобаричного та уламкового ефекту.

"Термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкнених приміщеннях, бо така "хмара" може охопити декілька приміщень. Саме тому РФ і використовує "Шахеди" з ТБ БЧ-50 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України. І саме тому під ударами російсько-іранських дронів в першу чергу знаходиться Київ", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що в разі підриву у житловому приміщенні термобаричної бойової частини сховатися від його дії значно складніше, оскільки вогняна хмара може повністю заповнити квартиру, а правило "двох стін" має врятувати від дії осколково-фугасного боєприпасу.