Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував ідею "мирної угоди" з РФ і наголосив, що розмови про "відновлення" України є марними, якщо країна залишиться вразливою, очікуючи наступного нападу агресора.

"Я чую, що перемога "нереальна" і навіть не варта того, щоб за неї боротися... У розпачі дехто галюцинує, що "мирна угода" буде досяжною, ефективною, практичною і стійкою, чарівною паличкою, яка змусить усе погане піти. Дехто сподівається, що "мирна угода" не тільки змиє наші гріхи, а й змусить людей забути, що перемога завжди була можлива. Звісно, ми могли перемогти в будь-який час, навіть зараз, але натомість ми обрали поразку. Гірше того, ми нав'язали свій вибір Україні", - написав він на своїй сторінці в соцмережі X.

Ландсбергіс у своєму тексті також процитував пораду Вінстона Черчилля: "Ми повинні обирати між війною і безчестям. Ми вибираємо безчестя, і у нас буде війна".

"Ми всі згодні, що Чемберлен зробив помилку, коли довірив Гітлеру вкрасти тільки половину країни. Будучи добрими, ми могли б звинуватити наївність. Але сьогодні ми не можемо претендувати на цей захист. Повторення його помилки - це вибір, це або нерозумно, або цинічно", - наголосив глава МЗС Литви.

Він також зазначив, що світові лідери часто обговорюють Україну, не запрошуючи Україну, а країни NB8 (Nordic-Baltic Eight), які межують з Росією, в сукупності є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні, також знаходяться осторонь, пише "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно мати велику гординю, щоб ігнорувати поради країн з багаторічним або навіть багатовіковим досвідом опору Кремлю, тобто сотнями років перетину кордонів і порушених "домовленостей". Нам не подобається бути правими в цьому, ми просто просимо вас прислухатися. "Мирні угоди", які зараз розповсюджуються, приречуть мільйони людей на злидні, окупацію та долю, яка гірша за смерть. Розмови про "відновлення" порожні, якщо Україна залишиться вразливою, чекаючи наступного нападу. Інвестиції не потечуть, біженці не повернуться", - продовжив Ландсбергіс.

На його думку, нездатність захистити свої фундаментальні принципи продемонструє слабкість Заходу всім спостерігачам, провокуючи агресію з боку тих, хто хоче скористатися очевидною тенденцією кидати союзників, які не входять до НАТО.

"Тому я з повагою прошу своїх колег переглянути величезні переваги збереження нашої репутації у світовому масштабі шляхом розгортання наших ресурсів, які значно переважають, для забезпечення перемоги нашого найсміливішого та найздібнішого союзника, надавши все необхідне та без зв'язування рук", - підсумував глава МЗС Литви.

Як повідомлялося, напередодні президентських виборів у США, що несуть загрозу повторення в Україні Мюнхенської змови, західні політики, науковці та військові закликали європейські столиці вдатися до реального плану дій, здатного допомогти Україні здобути перемогу у війні.

Згідно з відкритим листом, який уже зібрав понад 100 підписів, це може стати найкращим способом убезпечити Європу в короткостроковій перспективі та виграти час для створення можливостей, необхідних для захисту в майбутньому.