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Американська компанія Google відповіла на запит України щодо супутникових знімків у сервісі Google Maps, на яких видно техніку Сил оборони України.

Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Після публічної реакції зв’язалися представники Google <...> Надалі також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно", — написав Коваленко.

За його словами, у Google запевнили Україну, що фахівці компанії вже працюють над видаленням супутникових зображень із технікою української армії.
ForUm

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