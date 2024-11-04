Американська компанія Google відповіла на запит України щодо супутникових знімків у сервісі Google Maps, на яких видно техніку Сил оборони України.
Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.
"Після публічної реакції зв’язалися представники Google <...> Надалі також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно", — написав Коваленко.
За його словами, у Google запевнили Україну, що фахівці компанії вже працюють над видаленням супутникових зображень із технікою української армії.
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