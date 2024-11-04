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Найближчі союзники Вашингтона в Європі готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин у разі, якщо колишній президент Дональд Трамп здобуде перемогу на виборах у вівторок, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що інтерв'ю з 15 політиками, дипломатами та провідними аналітиками в п'яти європейських країнах свідчать, що незалежно від того, хто переможе, регіон очікує прийдешньої перевірки своєї залежності від Сполучених Штатів.

"Незалежно від того, хто переможе на виборах у США, у майбутньому увага США буде все більше прикута до Індо-Тихоокеанського регіону. Європейцям доведеться зробити ще більше для своєї безпеки", - заявив представник Міністерства оборони Німеччини Міхаель Штемпфле, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Але в переважній більшості побоювання, висловлені європейськими чиновниками, зосереджені на Трампі. Група швидкого реагування в штаб-квартирі ЄС насамперед зосереджена на розробці стратегії його повернення, заявили дипломати.

Щоб застрахуватися від можливого розвороту Білого дому щодо України, європейські чиновники поставили собі завдання проштовхнути пакети допомоги до листопадових виборів. Нове командування НАТО також узяло на себе частину обов'язків Пентагону з координації військової допомоги Києву.

Зазначається, що європейські країни також збільшують свої військові витрати - до найвищих рівнів із часів Холодної війни. Це частково є відповіддю на минулі заяви Трампа про зобов'язання НАТО витрачати 2 відсотки від валового внутрішнього продукту. Але це також було серйозно підстьобнуто російськими погрозами і відчуттям того, що гарантування європейської безпеки вимагає меншої залежності від Сполучених Штатів.
ForUm

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