Декілька підприємств зазначали середню зарплату в регіоні, що є одним із критеріїв бронювання співробітників на критичних підприємствах, а потім перейшли на мінімальну офіційну зарплату, що свідчить про зарплати "в конвертах", повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Звісно, зарплата є лише одним із семи критеріїв, необхідних для отримання статусу критичного підприємства. Але це для нас сигнал, що, напевно, слід запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації та міністерства, щоб вони приділяли більше уваги оплаті праці... Але це лише частина проблематики", - сказала вона в інтерв'ю Forbes Ukrainе, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що наразі очікуються від відповідальних за аудит комісій і міністерств фінальні результати.

Свириденко пояснила, що, починаючи з липня, було зафіксовано швидкий приріст кількості бронювань і компаній, які отримали статус критично важливих підприємств: на піку було виявлено 950 тис. унікальних "заброньованих", коли з'явилося бронювання через "Дію", в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб (з урахуванням подвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді).

Станом на кінець жовтня заброньованих стало менше - 906 тис.

"Тому з ініціативи Міноборони розпочався аудит, щоб перевірити, з чим така динаміка пов'язана. Щоб відкинути сумніви, зокрема у військових, і для впевненості, що це не загрожує обороноздатності", - наголосила міністр.

Говорячи про рівень зарплат як критерій для бронювання співробітників критичних підприємств, вона додала, що оплата праці має бути не меншою за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року відповідно до даних Держстату. Тоді в середньому рівень зарплати був 14,5 тис. грн.

Але, як пояснила Свириденко, після трьох років він суттєво змінився і, як повідомляють представники бізнесу, становить близько 19 тис. грн.

"Бізнес, із яким ми спілкуємося, каже, що він не проти того, щоб цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ і, відповідно, зменшував ризик зловживань, коли компанія працевлаштовує людину суто заради "тіньової" домовленості про бронювання та сплачує тільки той мінімум, який потрібен", - уточнила Свириденко.

Вона також заявила, що після завершення аудиту пропонуватиме, для зниження ризиків, щоб Військово-цивільні адміністрації (ВЦА) узгоджували свої критерії з Мінекономіки та Міноборони, оскільки їхні критерії дуже різноманітні.