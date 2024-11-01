США ведуть перемовини з Китаєм, щоб Пекін вплинув на Північну Корею та або зупинив, або обмежив відправлення північнокорейських військовослужбовців для участі у війні проти України.

Про це видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США розповів виданню на умовах анонімності, що протягом останніх кількох днів Вашингтон веде діалог із Пекіном щодо участі КНДР у війні проти України на боці Росії.

За його словами, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав відомства донести до Китаю свої побоювання та підкреслити можливі наслідки.

На цій зустрічі були присутні заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, головний чиновник Державного департаменту США з питань Азії Деніел Крітенбрінк та головний чиновник департаменту з питань Європи Джеймс О’Браєн. Хто був присутній із китайського боку, не уточнюється.

Пізніше того ж дня глава Держдепу США Ентоні Блінкен розмовляв із главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком про дипломатичні відносини з Китаєм та іншими країнами.

Співрозмовник видання відмовився повідомляти більш детальну інформацію про перебіг перегово

За оцінками США, керівництво Китаю занепокоєне тим, що партнерство в галузі безпеки між Північною Кореєю та Росією швидко зміцнюється.

Китай є давнім союзником Північної Кореї, забезпечуючи країні найбільшу економічну та військову підтримку. Однак зближення КНДР та Росії означає, що Пекін змушений дедалі частіше ділити вплив на Пхеньян із Москвою.

Втручання Північної Кореї у війну проти України також притягує Європу в питання безпеки Східної Азії, чого не дуже хочуть у Китаї.

У Вашингтоні сподіваються, що розмови з китайськими чиновниками щодо ситуації, що складається, можуть підігріти побоювання Пекіна, які він відчуває через розгортання військ КНДР у Росії.