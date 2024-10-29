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Для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти північнокорейських сил, якщо вони вступлять у бій проти українських сил,заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у понеділок.

Як повідомляє Голос Америки в телеграм, Сінгх повідомила, що північнокорейські війська, "цілком імовірно", рухаються в напрямку Курська, проте США не мають подробиць щодо кількості військ або обладнання, яке вони мають.
ForUm

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