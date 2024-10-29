Прем'єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції на четвертому саміті "Україна-Північна Європа" в Рейк'явіку виступили із заявою, у якій запевнили в продовженні військової, економічної та гуманітарної підтримки Києва "доти, доки це необхідно".

"Ми, лідери країн Північної Європи, підтверджуємо нашу непохитну прихильність суверенітету, територіальній цілісності та безпеці України. Наша всебічна підтримка України незмінна і триватиме доти, доки це необхідно. До теперішнього часу країни Північної Європи надали Україні понад 20 мільярдів євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги", - йдеться в розміщеній на сайті норвезького уряду спільній заяві.

Вказується, що значні суми було виділено для задоволення нагальних потреб українців напередодні майбутньої зими, включно із зимовим пакетом, спрямованим на енергопостачання, соціальну стійкість і гуманітарну підтримку, який було передано під час нещодавнього візиту міністрів закордонних справ Північно-Балтійської вісімки до Одеси.

"Країни Північної Європи продовжуватимуть шукати нові можливості для підтримки України та її народу, поки вона продовжує протистояти російській агресії", - йдеться в заяві.

Прем'єри наголосили, що боротьба України за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів безпосередньо сприяє євроатлантичній безпеці.

"Північні країни наголошують на своїй відданості забезпеченню повного й ефективного виконання двосторонніх угод про співпрацю в галузі безпеки та довгострокову підтримку в тісній координації з Україною", - запевнили глави урядів, підкресливши, що Північні країни продовжать надавати Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу в рамках цих угод.