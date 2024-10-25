Норвегія в партнерстві з Програмою розвитку ООН (ПРООН) виділила фінансову підтримку на загальну суму 1,1 млрд норвезьких крон ($105 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України, створення резервних потужностей і прискорення переходу України до більш диверсифікованого і стійкого енергетичного балансу.

"Це партнерство забезпечить відновлення енергогенерувальних потужностей в Україні, надаючи пряму підтримку важливим регіонам України. Цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. В рамках такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими", - повідомляє пресслужба ООН.

Зазначається, що завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей і промислових споживачів.

"Постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до гострої потреби у збільшенні виробництва електроенергії. На ринку відчувається дефіцит обладнання такого типу. Тому угода з ПРООН дуже важлива для підтримки України цієї зими", - заявив у пресрелізі уряду міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Виробництво, транспортування та встановлення енергетичного обладнання - це складні та ризиковані процеси, які здійснюють надійні партнери, адже це життєво важлива допомога, що дасть змогу Україні пережити прийдешню зиму.

"Ми віддані підтримці України в її зусиллях із розбудови більш стійкої та сталої енергетичної системи через відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей, а також просування стратегічних ініціатив, спрямованих на прискорення переходу до "зеленої" енергетики. Ми прагнемо підтримати Україну в її зусиллях із розбудови більш стійкої та сталої енергетичної системи. Відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури вкрай необхідне, оскільки люди, які живуть у багатоповерхових будинках у великих містах, не мають альтернативних засобів опалення та водопостачання. Програма ПРООН з відновлюваної енергетики, через яку ми надаємо підтримку у відновленні енергетики України, є свідченням нашої відданості справі сприяння "зеленому" відновленню та забезпеченню енергетичної безпеки для всіх українців. Ми вдячні нашим партнерам за їхню постійну підтримку", - зазначив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.