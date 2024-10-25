Наразі Україні необхідно наповнити внутрішній план посилення, який разом із Планом перемоги забезпечить для країни правильні відповіді на всі виклики цього та наступного року, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні я провів засідання Ставки. На ньому, як і завжди, було багато різних питань. Я хочу зараз зупинитись на особливому дорученні членам Ставки та іншим нашим посадовим особам. Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення. Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в четвер.

Водночас президент наголосив, що План перемоги спрямований на партнерів і на їхню визначеність, яке місце України в архітектурі безпеки, "чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки справді надійною".

За словами глави держави, також є внутрішня частина роботи: позиції на фронті та в тилу, те, що потребує посилення.

"Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що внутрішній План посилення також гарантуватиме Україні єдність. "Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути", - підсумував Зеленський.