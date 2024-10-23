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Міністр закордонних справ Радослав Сікорський не вважає сигналом про "виключення з обговорень щодо України" те, що Польщу не запросили на зустріч лідерів США, Британії, Франції та Німеччини, організовану Берліном. 

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарях польським ЗМІ.

Після зустрічі чотирьох лідерів – президента США Джо Байдена, прем’єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца – щодо війни в Україні і конфлікту на Близькому Сході від деяких коментаторів у Польщі пролунали припущення, що відсутність Варшави на цій зустрічі позначає її "випадання з дипломатичної гри" щодо України".

Радослав Сікорський у телеефірі не погодився з цією тезою. Він зазначив, що зустріч лідерів у Берліні організовували надто поспіхом після того, як зірвалася зустріч формату "Рамштайн" на рівні лідерів, а також нагадав, що усі учасники зустрічі – ядерні держави.

"Ми не ядерна держава, ми не входимо до G7 чи G20. Ми не представлені у кожному форматі, і це нормально", – зазначив очільник МЗС Польщі.

Він продовжив, що все ж у разі обговорень стосовно України присутність Польщі важлива "задля ухвалення кращих рішень". "Такі формати як "Мінськ" чи "Нормандія" не працюють", – додав Сікорський.

Міністр сказав також, що не вбачає у цьому сигналу про погіршення відносин з Німеччиною, та нагадав, що щойно був там з візитами. 

Сікорського запитали, чи не домовлялися у Берліні про якісь формати перемир’я у російсько-українскій війні, зауваживши, що одразу після цього саміту Шольц полетів на зустріч з президентом Туреччини. Радослав Сікорський відповів, що з того, що йому відомо, у дискусії йшлося переважно про війну на Близькому Сході. 
ForUm

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