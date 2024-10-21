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Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. 

Про це заявив Каволі в інтерв'ю Der Spiegel, пише "Європейська правда". 

Каволі попередив, що російські військові стануть небезпечним супротивником для Альянсу, попри серйозні втрати у війні в Україні.

"Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні", – сказав Каволі.

НАТО, на його думку, не повинен мати ілюзій щодо військової сили Росії. 

"Російські збройні сили вчаться, вони вдосконалюються, вони застосовують досвід війни", – сказав Каволі.

Він закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, адже Росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і "чіткими намірами".

"Ось чому ми повинні бути готовими і потребуємо збройних сил, які зможуть їй протистояти", – зажадав американський генерал.

За словами Каволі, нові оборонні плани Альянсу і додаткові вимоги до окремих партнерів НАТО, що випливають з них, мають бути реалізовані швидко. 

"Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян", – сказав генерал.
ForUm

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