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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції та експортний контроль, щоб не допустити використання західних компонентів для російського та північнокорейського виробництва ракет, які використовуються для ударів по Україні.

"Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім (Кім Чен Ин) досі мають до них доступ. Ми закликаємо союзників рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит", - написав він у соцмережі X.
ForUm

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