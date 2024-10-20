В июле, когда возобновились стабилизационные отключения, в торгово-развлекательном центре Республика владелец начал использовать импортную электроэнергию, что позволило значительно снизить нагрузку на украинские электросети.

Согласно информации, предоставленной Василием Толстуновым и Сергеем Толстуновым, в июле ТРЦ использовал только 12% украинской электроэнергии. Такое снижение положительно повлияло на энергосистему Киева, ведь торгово-развлекательный центр входит в пятерку крупнейших столичных потребителей электроэнергии.

Главный исполнительный директор Respublika Park Юлия Счастливая проинформировала, что решение перейти на потребление импортируемой электроэнергии позволило оптимизировать затраты и частично стабилизировать городскую энергосистему. В то же время удалось полностью сохранить работу всех магазинов ТРЦ, не отказываясь от кондиционеров, и парка развлечений Neopolis.

Благодаря потреблению импортируемой электроэнергии в ТРЦ Республика, собственник сумел существенно сэкономить средства. По сравнению с июнем затраты на электроэнергию выросли всего на 9%. Если бы для работы торгово-развлекательного комплекса использовали генераторы, то затраты были бы выше на 11%.

Импорт электроэнергии положительно отразился и на функционировании заведений питания в ТРЦ Республика, владелец сообщает, что увеличился товарооборот ресторанов и фуд-корта.

Юлия Счастливая рассказывает, что жители окрестных домов приходят в Respublika Park, чтобы поесть или купить готовые блюда для дома, а также зарядить телефоны и электромобили. Она добавляет, что компания делает все возможное, чтобы обеспечить повседневные потребности киевлян.

Решение о потреблении импортной электроэнергии – один из элементов масштабного плана по оптимизации энергоснабжения. Эксперты отмечают, что аналогичные инициативы крупнейших потребителей электроэнергии способны оказать существенное влияние на общее состояние электропотребления, особенно во время пиковых нагрузок. Поэтому очень важно крупным объектам инфраструктуры найти альтернативные источники электроэнергии.

СЕО компании отмечает, что использование импортной электроэнергии не только повышает эффективность ТРЦ, но и помогает освободить мощности отечественной энергосистемы и направить их на обеспечение потребностей населения и жизненно важных объектов. Таким образом, Respublika Park вносит вклад в энергетическую безопасность Украины.

Продолжая мониторить ситуацию с энергоснабжением в ТРЦ Республика, владелец ищет пути, которые позволят оптимизировать использование ресурсов. Особую актуальность это решение приобретает при подготовке к осенне-зимнему периоду в условиях нестабильной ситуации с энергетикой в Украине.

Справочная информация

Respublika Park – супер-региональный торгово-развлекательный центр в Киеве, который занимает 300 тысяч квадратных метров территории. Открыли его в ноябре 2021 года. ТРЦ Respublika кто владелец? Основанная в 2013 году в Вене компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH. Управляющий директор – Василий Толстунов. Компания, занимающаяся недвижимостью, лидирует на европейских рынках, инвестирует в жилые и торговые комплексы разных стран. Как владелец ТРЦ, она вносит весомый вклад в украинскую экономику.