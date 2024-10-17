також у роздiлiПолiтика
Зеленський: Слабкість України - сила для Росії
Латвія сподівається, що ЄС ухвалить План перемоги Зеленського найближчим часом
США оголосили про новий пакет допомоги
The New York Times: Політична боротьба гальмує зусилля України щодо запобігання енергокризі
Подоляк: Північна Корея вступила у війну проти України
Сибіга закликав Європу розпочати боротьбу з
USDA оновило прогноз по експорту пшениці та кукурудзи
Боррель анонсував презентацію Плану перемогу на засідання ЄР
Зеленський заявив про включення у війну Північної Кореї
Естонія планує закуповувати оборонну продукцію в Україні
Гарріс звинуватила Трампа у приховуванні даних про здоров'я
Україна допоможе США готувати операторів дронів
"Рамштайн" найближчим часом не буде: рішення будуть після результатів виборів у США
Зеленський: Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі
Ігнат розкритикував Безуглу за інформацію по Patriot
Кулеба: Ворог посилює атаки на портову інфраструктуру
МЗС спростовує твердження про готовність України до поступок окупантам
Зеленський поділився з Макроном своїми планами

Україна приєднається до НАТО як його 33-й або 34-й член у майбутньому. 

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Рютте виступав наступного дня після представлення президентом Володимиром Зеленським його "плану перемоги", одним із пунктів якого є отримання запрошення на вступ у НАТО.

"На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію", – сказав генсек НАТО.

Зараз, за його словами, союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України. 

"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", – додав Рютте.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0