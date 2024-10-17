Україна приєднається до НАТО як його 33-й або 34-й член у майбутньому.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Рютте виступав наступного дня після представлення президентом Володимиром Зеленським його "плану перемоги", одним із пунктів якого є отримання запрошення на вступ у НАТО.

"На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію", – сказав генсек НАТО.

Зараз, за його словами, союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.