Співробітники парку за характером пошкоджень визначили, що вони були нанесені саме ведмедем.

"Невдовзі знайшли і винуватицю пригоди. Вирішили знешкодити, оскільки ведмідь, який покуштував людське мʼясо, особливо небезпечний, він полюватиме в першу чергу на людей.