На території одного з національних парків у Карпатах знайшли чоловіка, якого загриз дикий звір. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст та засновник БФ "Мураха" Андрій Боєчко.
Імовірно, чоловік намагався перейти кордон України через Чорногірський хребет.
Співробітники парку за характером пошкоджень визначили, що вони були нанесені саме ведмедем.
"Невдовзі знайшли і винуватицю пригоди. Вирішили знешкодити, оскільки ведмідь, який покуштував людське мʼясо, особливо небезпечний, він полюватиме в першу чергу на людей.
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