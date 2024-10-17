Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні в безпековій сфері на суму $425 млн США, повідомляє сайт Пентагону.

Зазначається, що це 67 транш допомоги від адміністрації Байдена із серпня 2021 року.

"Цей пакет президентських повноважень зі скорочення, оціночна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включно з: можливостями протиповітряної оборони; зброєю класу "повітря-земля"; боєприпасами для ракетних систем і артилерії; бронетехнікою; і протитанковою зброєю", - ідеться в тексті релізу.

Зокрема, можливості в цьому оголошенні включають додаткові боєприпаси для вдосконалених зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси класу "повітря-земля", 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), протитанкові системи Javelin і AT-4, високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), стрілецька зброя і боєприпаси, гранати, теплове і навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підриву та запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

"Сполучені Штати продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами в межах Контактної групи з оборони України та пов'язаних із нею коаліцій щодо можливостей для задоволення нагальних потреб України у сфері бойових дій і захисту від російської агресії", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден провів у середу розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а також оголосив про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму $425 млн, повідомили в Білому домі.