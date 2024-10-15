Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік, у якому збільшило показники виробництва та експорту української пшениці, але зменшило ці показники щодо кукурудзи.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу, передаєУкрінформ.

Згідно з оновленими прогнозами, в 2024/2025 МР показники України щодо виробництва пшениці збільшено на 0,6 млн т, до 22,9 млн т, експорт - на 1 млн т, до 16 млн т. USDA прогнозує, що виробництво та експорт скоротяться на 1 млн т - до 26,2 млн т та 23 млн т відповідно.

Прогноз світового ринку пшениці на нинішній МР передбачає збільшення початкових запасів, однак скорочення споживання, виробництва та торгівлі при зростанні кінцевих запасів.

Виробництво зменшується на 2,8 млн т, до 794,1 млн т, що головним чином передбачається в в ЄС (-1 млн т до 123,0 млн т), росії (-1 млн т до 82,0 млн т), Індії (-0,7 млн т до 113,3 млн т) та Бразилії (-0,5 млн т до 9,0 млн т), але частково компенсується зростанням виробництва в Україні (+0,6 млн т до 22,9 млн т).

Світове споживання пшениці скоротиться на 2,4 млн т, до 802,5 млн т, через зниження споживання в секторі продовольства, насіннєвого та промислового використання в Індії та Афганістані.

Зокрема очікується, що світова торгівля скоротиться на 0,7 млн т, до 215,8 млн т, внаслідок зменшення експорту з ЄС (-1,5 млн т, до 30 млн т), однак, частково компенсується збільшенням експорту з України (+1 млн т до 16,0 млн т).

Прогнози світових кінцевих запасів на 2024/2025 МР підвищаться на 0,5 млн т, до 257,7 млн т, що все ще залишаються найнижчим показником з 2015/2016 маркетингового року.

Відповідно до оновлених прогнозів, на світовому ринку кукурудзи в 2024/2025 МР передбачається скорочення виробництва, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

За прогнозами USDA, світове виробництво кукурудзи в 2024/2025 МР знизиться на 1,4 млн т, до 1 217,2 млн т. Це спровоковане скороченням в в Україні (-1 млн т до 26,2 млн т), Єгипті, Росії (-0,5 млн т до 13,0 млн т) та Філіппінах.

Однак, частково буде компенсоване зростанням виробництва в в США (+0,5 млн т до 386,2 млн т) та Індії.

Очікується скорочення світового експорту кукурудзи в 2024/2025 МР на 0,9 млн т, до 190,5 млн т. Основні зміни стосуються України (-1,0 млн т до 23,0 млн т) та США (+0,6 млн т до 59,1 млн т).