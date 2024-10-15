Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель анонсував презентацію президентом України Володимиром Зеленським його Плану перемоги на засіданні Європейської ради.

Про це Боррель повідомив у понеділок у Люксембурзі на пресконференції, що відбулася після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Чергове засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів заплановано на 17-18 жовтня.

"Ми розпочали наше засідання з українським міністром закордонних справ Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою. Міністр прокоментував деякі елементи Плану перемоги, який президент Зеленський представить на наступному засіданні Європейської ради. Ми обговорили, як просувати Формулу миру", - сказав Боррель.

За його словами, "є стратегічна логіка у зміцненні" України в політичний і військовий спосіб. "Ми говорили про Формулу миру, про військову підтримку, тому що ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - деталізував високий представник ЄС.