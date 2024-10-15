також у роздiлiПолiтика
USDA оновило прогноз по експорту пшениці та кукурудзи
Зеленський заявив про включення у війну Північної Кореї
Естонія планує закуповувати оборонну продукцію в Україні
Гарріс звинуватила Трампа у приховуванні даних про здоров'я
Україна допоможе США готувати операторів дронів
"Рамштайн" найближчим часом не буде: рішення будуть після результатів виборів у США
Зеленський: Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі
Ігнат розкритикував Безуглу за інформацію по Patriot
Кулеба: Ворог посилює атаки на портову інфраструктуру
МЗС спростовує твердження про готовність України до поступок окупантам
Зеленський поділився з Макроном своїми планами
Нової дати перенесеного "Рамштайн" поки немає
Умєров домовився з британцями про далекобійну зброю та роботизовані системи
ЗМІ: Трамп таємно спілкувався з Путіним щонайменше сім разів
Американські військові надали Конгресу список зброї, про яку неодноразово просила Україна
Камала Гарріс закликала Зеленського обрати заступника на випадок смерті або полону
Другий саміт миру в листопаді не відбудеться
Президент Фінляндії: Ми формуємо НАТО 3.0

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель анонсував презентацію президентом України Володимиром Зеленським його Плану перемоги на засіданні Європейської ради.

Про це Боррель повідомив у понеділок у Люксембурзі на пресконференції, що відбулася після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Чергове засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів заплановано на 17-18 жовтня.

"Ми розпочали наше засідання з українським міністром закордонних справ Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою. Міністр прокоментував деякі елементи Плану перемоги, який президент Зеленський представить на наступному засіданні Європейської ради. Ми обговорили, як просувати Формулу миру", - сказав Боррель.

За його словами, "є стратегічна логіка у зміцненні" України в політичний і військовий спосіб. "Ми говорили про Формулу миру, про військову підтримку, тому що ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - деталізував високий представник ЄС.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0