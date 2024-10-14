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Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка є кандидатом на посаду президента від Демократичної партії, звинуватила свого суперника-республіканця Дональда Трампа у приховуванні даних про здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Гарріс наводить телеканал CNN.

Гарріс розкритикувала Трампа за те, що він не розкрив свої медичні записи, тоді як вона опублікувала лист від свого лікаря з результатами медобстеження.

"Він (Трамп – Ред.) і його команда не хочуть, щоб американський народ дійсно бачив, що він робить і чи підходить він для виконання обов'язків президента Сполучених Штатів", – сказала віцепрезидентка.

Коли Гарріс запитали про її оцінку здоров'я суперника, вона сказала, що не буде "давати медичний аналіз його придатності".

"Але на всіх інших рівнях, коли йдеться про те, чого ми маємо очікувати від президента Сполучених Штатів, про здатність проявляти здоровий глузд як головнокомандувача і лідера цієї країни, ми знаємо, що в нього немає здатності виконувати цю роботу. Він непридатний для цієї посади", – додала вона.
ForUm

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