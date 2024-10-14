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Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА, що стане кроком в обміні досвідом у сфері дронів, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами - міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював у рамках роботи делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським", - повідомив Умєров.

Він зазначив, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади.

"Франція не лише навчає, а й укомплектує наші підрозділи сучасним озброєнням. Це приклад, який мають перейняти й інші партнери. Під час зустрічі з президентом Макроном (французький лідер Еммануель Макрон – ІФ-У) запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА", – пояснив міністр.

Він також повідомив, що зброї для українських захисників стане більше, адже Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які посилять можливості України на полі бою.
ForUm

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