Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко підтверджує плани запустити автоматичне оформлення відтермінувань від мобілізації через "Резерв+" цієї осені для перших трьох категорій, які мають на них право: студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю, однак точні терміни їхнього запуску не називає.

"Наша команда постійно працює, щоб отримати новий функціонал у застосунку якнайшвидше", - відповіла Черногоренко в чаті під своїм постом у фейсбуці на запитання, чи реальний запуск автоматичного відтермінування до 9 листопада - терміну, коли спливають усі видані відтермінування.

"Ці відстрочки - один із наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони якнайшвидше з'явилися в застосунку", - додала заступниця міністра.

Вона повідомила, що розробники посилено працюють і над упровадженням у подальшому таких автоматичних відтермінувань для інших категорій, зокрема, вчителів, родичів загиблих військовослужбовців: "Першими готуємо відстрочки для багатодітних батьків, студентів і людей з інвалідністю, але вже ведеться робота і над іншими видами".

За її словами, ведеться також робота, щоб для виїзду за кордон не потрібно було оформлення паперового документа про відстрочку в ТЦК.

"Поки що така довідка потрібна для виїзду, але ми працюємо над тим, щоб зробити всі послуги ТЦК у смартфоні і звести кількість паперів до 0 (нуля)", - наголосила Черногоренко.

Згідно з постановою Кабміну №560 від 16 травня цього року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", на виконання нового закону про мобілізацію, відстрочка тепер надається на період, що не перевищує терміну проведення мобілізації, встановленого указом президента. Глава держави подовжує строки проведення мобілізації на 90 днів, тоді як раніше відстрочка надавалася на строк до півроку і була прив'язана до дати подання заяви, а не указу президента. Таким чином зараз максимальні відстрочки завершуються у всіх їхніх одержувачів в один день - 9 листопада.