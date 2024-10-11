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Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що інформація про знищення системи протиракетної оборони Patriot не відповідає дійсності. Про це Ігнат написав на своїй Facebook-сторінці у четвер, 10 жовтня.

За його словами, російська пропаганда оприлюднила заяви про нібито знищення системи Patriot 9 жовтня. Ігнат зазначив, що того дня ця зброя вела протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет, частину з яких вдалося перехопити, проте ворог пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Підрозділ "Patriot" після цього продовжує виконувати завдання в регіоні, підкреслив Ігнат.

Депутата Верховної Ради Мар'яну Безуглу він звинуватив у підтвердження інформації про ураження системи "на радість росіянам".

"Я, власне, намагаюся більше не реагувати на вибрики ексчленкині комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки. Але нині зроблю виняток, на ваші численні прохання)) Отже, рупор кремлівської пропаганди в Україні нардепка Мар’яна Бе на радість росіянам і на розпач українцям підтвердила удар по позиції українського ЗРК "Patriot" на Дніпропетровщині 9 жовтня 2024. Робить вона це не вперше, і, вочевидь, не востаннє! Кращого демотиватора для українського воїна чи потенційного рекрута і не придумаєш", - написав Ігнат.
ForUm

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