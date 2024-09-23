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Забруднювальні речовини продовжують рухатися руслом річки Сейм, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм. Поліпшення фіксується за пунктом с. Чумакове - прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий. У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Далі за течією характеристики властивості води за день не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається.

Водночас, на річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Тим часом, переміщення забруднень у Київській області не фіксується.

 
ForUm

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