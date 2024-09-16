Скидання води з відстійників цукрового заводу у селищі Тьоткіно Курської області РФ у річку Сейм стало причиною органічного забруднення цієї річки, а згодом і Десни, повідомив заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак з посиланням на результати дослідження.

"Укргідрометінститут зробив висновки. Вони звернули увагу на те, що на супутникових знімках відстійники цукрового заводу в Теткіні в РФ у липні були повні, з водою, а вже на початку серпня відстійники були порожні. Тобто можна зробити висновки, що ці нечистоти потрапили в річку Сейм з території РФ і далі перейшли в Україну", - повідомив Гопчак в ефірі національного телемарафону в неділю.

Пославшись на попередні дані Держекоінспекції, він повідомив, що сума збитків становила близько 415 млн грн, зазначивши, що ця сума уточнюватиметься.

Як повідомлялося, у серпні було отримано інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області про погіршення якісного стану води в річці Сейм: йшлося про забруднення води, що рухається за течією Сейму, а також про море риби в ньому. Перевищень хімічних та високотоксичних компонентів у річках Сейм та Десна не було виявлено, забруднення виявилися органічними.

Загрози питному водопостачанню населення у Чернігівській та Сумській областях не було. В обох річках було заборонено купання та вилов риби. 5 вересня забруднюючі органічні речовини дійшли Десною до Чернігова, пересуваючись найглибшою частиною річки окремими плямами і поступово осідаючи на дно, 15 вересня вони досягли Київської області. За даними Київводоканалу та оцінками вчених, очисні споруди Київводоканалу впораються із забрудненням у разі його доходу до точок водозабору української столиці.

Загалом у Сумській області у Сеймі було зібрано та поховано понад 12 тонн загиблої риби, а у Чернігівській області у Десні та Сеймі за станом – 19 тонн.