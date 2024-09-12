Литва надає 10 млн євро на ракету-дрон "Паляниця". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Сьогодні разом із президентом Литви відкрили Литовсько-український бізнес-форум оборонної промисловості в Києві. Почну з чудової новини – Литва надає 10 мільйонів євро для фінансування наших далекобійних можливостей, зокрема ракети-дрона "Паляниця". Це величезна підтримка, яка допоможе Україні ще ефективніше захищатися", - повідомив він.

Умєров зазначив, що Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно.

Він подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість.