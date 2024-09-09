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Дрони РФ почали падати на території НАТО через бездіяльність країн-членів, переконаний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. 

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пост Ландсбергіса у соцмережі Х (Twitter). 

"Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність", - сказав він.

Міністр додав, що Литва, звичайно, буде підтримувати "рішучу відповідь" союзників.
ForUm

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