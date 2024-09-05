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Місія МВФ щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF і представники України на переговорах у Києві зосередяться на можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету, які зросли, зважаючи на тривалість та інтенсивність війни. 

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Завдання дійсно непросте. Ми вбачаємо, що в його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку.

Також обговорюватимуться питання підтримання достатнього рівня міжнародних резервів та збереження макрофінансової стабільності", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Голова НБУ додав, що важливе значення матиме пошук оптимального комплексу заходів монетарної та фіскальної політики.

Пишний також розповів, що фінансовий інструмент, забезпечений майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, може надати Україні додатковий фінансовий ресурс вже у 2025 році.

Команда НБУ також проведе окремі дискусії з представниками Фонду щодо оновлення макроекономічного прогнозу, подальшої монетарної політики та продовження реформування фінансового сектору. 

За його словами, у складі делегації МВФ, окрім глави місії в Україні Гевіна Грея, його заступники Сана Надім і Тревор Лессард, постійний представник МВФ в Україні Пришила Тофано і заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Пишний зазначив, що місія працюватиме тиждень.
ForUm

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