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У Покровську (Донецька обл.) залишається ще близько 26 тис. осіб, зокрема 1076 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Зараз у місті залишається 26 тис. людей і 1076 дітей. Хочу нагадати, що місяць тому було вдвічі більше, понад 40 тис. осіб. Тобто за місяць виїхало понад 20 тис. осіб", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу.

Філашкін зазначив, що наразі в місті закрито понад 90% установ, які обслуговують населення. Однак він наголосив, що продовжують працювати сімейні лікарі, невеликі магазини й аптеки, а також банкомати.

Із Мирнограда (Донецька обл.), за його словами, вже вивезли майже всіх дітей. У місті їх залишилося не більше ніж 50 осіб.

Філашкін також зазначив, що в Торецьку (Донецька обл.) залишилося ще 1700 осіб. Він наголосив, що в місто дуже складно завозити гуманітарну допомогу, оскільки ворог обстрілює всі під'їзні шляхи.

За словами голови ОВА, Сили оборони продовжують робити все можливе, щоб стримувати ворога.

"У районі Покровська наші Сили оборони окупанта стримали... Диверсійно-розвідувальні групи заходять у місто Торецьк, однак наші Сили оборони їх знищують і вибивають за межі міста", - сказав він.
ForUm

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