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За оперативною інформацією Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Київській області, у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Вживають усіх необхідних заходів для локалізації та подальшої ліквідації пожежі. Проводять заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Київська ОВА спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію на контролі.

"Звертаємо увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла, а також у зв'язку з тлінням торфовищ у Броварському районі Київщини може спостерігатися задимлення повітря. Тому рекомендуємо не перебувати тривалий час надворі та зачиняти вікна. Про всі зміни інформуватимемо оперативно", - додали в ОВА.
ForUm

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