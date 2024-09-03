також у роздiлiНадзвичайні події
Черговий обстріл Харкова: вже 13 постраждалих
Американці не вважають, що F-16 збили дружнім вогнем
Окупанти прискорили рух до Покровська - британська розвідка
Сирський визнав, що на напрямку головного удару складна ситуація
В Харкові вже 40 постраждалих, серед них п'ятеро дітей
Інспекція не виявила забруднення в Десні, але рибалити не рекомендують
Оккупанти випустили по Україні 127 ракет та 109 ударних безпілотників
Третя штурмова повідомила про наступ на Харківщині
До Хустського ТЦК прийшла СБУ
На російському аеродромі "Саваслєйка" знищили та пошкодили МІГ-31 та літак Іл-76.
Сирський розповів, скільки населених пунктів на Курщині контролює ЗСУ
Окупанти вже три доби не штурмують на Запорізькому напрямку
Стало відомо, скільки ракет та ударних дронів запустила Росія з початку повномасштабного вторгнення
В Києві погіршилась якість повітря. Буде ще гірше
Мешканців Мирнограда закликали не зволікати з евакуацією
Окупанти перебили в Херсоні газопровід: 600 будинків без газу
Сьогодні знов будуть відключення світла
МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС погіршується

У вівторок у Полтаві російські ракети вдарили по військовому навчальному закладу, повідомили Сухопутні війська в телеграм-каналі.

"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи правильно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника", - зазначається в повідомленні.

У Сухопутних військах також наголосили, що заходи із гарантування безпеки особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та командування українських частин.

Там зазначили, що внаслідок ракетних ударів по Полтаві є десятки загиблих і сотні поранених.

"Ми втратили мужніх українців, наших побратимів і сестер, військовослужбовців. Це - війна. І наших громадян, наших воїнів убив противник, завдавши удару далеко в тилу. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних, поділяємо горе близьких. Зробимо все можливе для якнайшвидшого одужання поранених", - запевнили в Сухопутних військах.

"Разом із військовим керівництвом держави закликаємо міжнародних партнерів прискорити надання допомоги, яка дасть змогу відсунути смертоносну зброю від українських кордонів", - ідеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська завдали удару балістичними ракетами по території навчального закладу та сусідньої лікарні в Полтаві. Частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку. Президент доручив провести повне й оперативне розслідування всіх обставин події.

У Міноборони заявили, що "часовий проміжок між тривогою і "прильотом" смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації в бомбосховище". Вдалося врятувати 25 осіб, із яких 11 деблоковано з-під завалів.

До розслідування долучилася Головна інспекція Міністерства оборони України та Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Наразі відомо про 51 загиблого і 235 поранених. Близько 15 осіб можуть бути під завалами.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0