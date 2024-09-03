У вівторок у Полтаві російські ракети вдарили по військовому навчальному закладу, повідомили Сухопутні війська в телеграм-каналі.

"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи правильно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника", - зазначається в повідомленні.

У Сухопутних військах також наголосили, що заходи із гарантування безпеки особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та командування українських частин.

Там зазначили, що внаслідок ракетних ударів по Полтаві є десятки загиблих і сотні поранених.

"Ми втратили мужніх українців, наших побратимів і сестер, військовослужбовців. Це - війна. І наших громадян, наших воїнів убив противник, завдавши удару далеко в тилу. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних, поділяємо горе близьких. Зробимо все можливе для якнайшвидшого одужання поранених", - запевнили в Сухопутних військах.

"Разом із військовим керівництвом держави закликаємо міжнародних партнерів прискорити надання допомоги, яка дасть змогу відсунути смертоносну зброю від українських кордонів", - ідеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська завдали удару балістичними ракетами по території навчального закладу та сусідньої лікарні в Полтаві. Частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку. Президент доручив провести повне й оперативне розслідування всіх обставин події.

У Міноборони заявили, що "часовий проміжок між тривогою і "прильотом" смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації в бомбосховище". Вдалося врятувати 25 осіб, із яких 11 деблоковано з-під завалів.

До розслідування долучилася Головна інспекція Міністерства оборони України та Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Наразі відомо про 51 загиблого і 235 поранених. Близько 15 осіб можуть бути під завалами.