У вівторок у Полтаві російські ракети вдарили по військовому навчальному закладу, повідомили Сухопутні війська в телеграм-каналі.
"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи правильно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника", - зазначається в повідомленні.
У Сухопутних військах також наголосили, що заходи із гарантування безпеки особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та командування українських частин.
Там зазначили, що внаслідок ракетних ударів по Полтаві є десятки загиблих і сотні поранених.
"Разом із військовим керівництвом держави закликаємо міжнародних партнерів прискорити надання допомоги, яка дасть змогу відсунути смертоносну зброю від українських кордонів", - ідеться в повідомленні.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська завдали удару балістичними ракетами по території навчального закладу та сусідньої лікарні в Полтаві. Частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку. Президент доручив провести повне й оперативне розслідування всіх обставин події.
У Міноборони заявили, що "часовий проміжок між тривогою і "прильотом" смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації в бомбосховище". Вдалося врятувати 25 осіб, із яких 11 деблоковано з-під завалів.
До розслідування долучилася Головна інспекція Міністерства оборони України та Військова служба правопорядку у Збройних силах України.
Наразі відомо про 51 загиблого і 235 поранених. Близько 15 осіб можуть бути під завалами.
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