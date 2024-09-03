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Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Діком Схоофом пояснив, що удари по військових цілях у Росії із використанням західної зброї залежать як від отримання дозволу від країни-постачальника, так і від далекобійних засобів ураження від неї.

Про це пише "Європейська правда" .

Зеленський зазначив, що Україна працює над отриманням дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії з партнерами, які мають відповідні засоби – він перелічив США, Велику Британію, Францію та Німеччину.

Однак, він додав, що самого лише дозволу "також мало".

"Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила (удари. – Ред.), і такі меседжі вже є дипломатичними каналами, а також у медіа – ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати це (зброю. – Ред.)", – пояснив президент.

Глава держави додав, що існували "домовленості, що ми все це отримаємо", але відмовився уточнювати, про що йдеться.

"Тут два питання, над якими ми працюємо (отримання дозволу і засобів ураження. – Ред.). Але дивимось на це більш позитивно на сьогодні", – підсумував Зеленський.
ForUm

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