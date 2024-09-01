Станом на 15:25 кількість постраждалих унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову сягнула 41 людини, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них - п'ятеро дітей", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Нагадаємо, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, ворог завдав по Харкову близько 10 ударів.

Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.



Триває ліквідація наслідків. Рятувальники гасять пожежі та розбирають завали. Під завалами є люди.