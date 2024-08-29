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Вода, що подається в будинки киян, безпечна, заявляють у "Київводоканалі", повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У мережі активно поширюється інформація про те, що біля Києва у річці Десні виявили отруйні речовини, які стікають з боку російського кордону. У зв'язку з цим АТ "Київводоканал" наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем", - ідеться в повідомленні пресслужби на сайті в середу.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води і на етапі водозабору, і на всіх етапах водопідготовки. "Будь-які зміни в якості води в річці будуть оперативно помічені і, виходячи з цього, буде скориговано процес очищення і знезараження води. Вода, яку подають у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає", - наголошується в повідомленні.
ForUm

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