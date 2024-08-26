Російські окупанти випустили по території України в понеділок 127 ракет та 109 ударних безпілотних літальних апаратів, із них 102 ракети та 99 БПЛА було збито, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"До відбиття повітряного нападу були залучені усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БПЛА", - написав Олещук у телеграмі.

За його словами, збито по одній ракеті Х-47М2 "Кинджал", "Іскандер-М"/KN-23 і Х-22, 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 99 ударних БПЛА "Shahed-131/136".

"Крім того, кілька одиниць БПЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою білорусь", - написав Олещук.

Загалом же радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводжували 236 засобів повітряного нападу противника, зокрема три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей РФ, шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Курської та Воронезької областей РФ і окупованого Криму, 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області РФ і району окупованого Маріуполя.

Також були виявлені й супроводжувались 77 крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС у повітряному просторі Волгоградської області РФ і району Каспійського моря, 28 крилатих ракет "Калібр", випущених із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря, три крилаті ракети Х-22, випущені з повітряного простору Воронезької області РФ, а також 109 ударних БПЛА "Shahed-131/136", райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ у РФ, Чауда в окупованому Криму.