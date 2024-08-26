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Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів, ким він бачить себе через 10 років. Українець не відкидає ідею стати у майбутньому міністром спорту. Про це він сказав в інтерв'ю NV.

"Буду Усиком Олександром Олександровичем. І все. Бокс я не залишу, він завжди буде зі мною. Я працюватиму в боксі, допомагатиму боксу. Це частина мого життя. Може, стану президентом Федерації боксу України, попрацюю там, потім піду міністром спорту. Буду займатися бізнесом і спортом", — говорить Олександр.

Водночас він заявив, що політична кар'єра йому не цікава, а посада міністра спорту — менеджерська. "Не політична, це менеджерська позиція. Це праця для спорту і для країни. Якщо країна цього потребуватиме, я буду працювати на неї так, як я роблю це й зараз. Для мене політика — це депутатство", — додав Усик.
ForUm

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