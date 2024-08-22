Результатом атаки українських безпілотників на російський військовий аеродром "Саваслєйка" в Нижньогородській області стало знищення та пошкодження літаків МІГ-31К/И та літак Іл-76.

Про це пише hromadske з посиланням на джерела у розвідці.

Так, 16 серпня по аеродрому був удар, в результаті якого знищили літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76. Ще 5, ймовірно, МІГ-31К/И було пошкоджено.Проте кількома днями раніше, 13 серпня, був ще один удар, коли дрони уразили склад з паливно-мастильними матеріалами та літак МІГ-31К/И. У момент удару на літовищі було 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24. Наступного дня пропагандисти теж писали про атаку на "Саваслєйку".