Служба безпеки України 21 серпня проводить обшуки у Хустському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його керівника, військкома Василя Зубатова.
Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.
У середу відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК.
За словами джерела УП, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність.
В інформаційному відділі Закарпатського ТЦК та СП виданню Мукачево.net заперечили інформацію про причетність військкома та працівників Хустського ТЦК до обшуків.
Мовляв, заходи, які відбувались у Хустському ТЦК, "стосувались виключно представників військово-лікарської комісії".
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом