також у роздiлiНадзвичайні події
На російському аеродромі "Саваслєйка" знищили та пошкодили МІГ-31 та літак Іл-76.
Сирський розповів, скільки населених пунктів на Курщині контролює ЗСУ
Окупанти вже три доби не штурмують на Запорізькому напрямку
Стало відомо, скільки ракет та ударних дронів запустила Росія з початку повномасштабного вторгнення
В Києві погіршилась якість повітря. Буде ще гірше
Мешканців Мирнограда закликали не зволікати з евакуацією
Окупанти перебили в Херсоні газопровід: 600 будинків без газу
Сьогодні знов будуть відключення світла
МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС погіршується
Politico: Росія перекидає підрозділи з України для оборони Курської області
The Telegraph: Велика Британія не дозволила бити вглиб Росії Storm Shadow
Сирський доповів Зеленському про успіхи України на території Росії
Пожежа на ЗАЕС не призвела до викидів радіації
ВВС: Українські військові просунулись на 30 км вглиб Курської області
Financial Times: Росія не змогла витіснити українські сили з Курської області
Над Сумщиною збили вертоліт
Внаслідок української атаки на військовому аеродромі "Оленья" пошкоджено два Ту-22М3
Сили оборони знищили за добу 1230 окупантів

Служба безпеки України 21 серпня проводить обшуки у Хустському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його керівника, військкома Василя Зубатова.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

У середу відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК.

За словами джерела УП, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність.

В інформаційному відділі Закарпатського ТЦК та СП виданню Мукачево.net заперечили інформацію про причетність військкома та працівників Хустського ТЦК до обшуків.

Мовляв, заходи, які відбувались у Хустському ТЦК, "стосувались виключно представників військово-лікарської комісії".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0